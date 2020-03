Saint-Ghislain : vol de masques de protection dans une ambulance!

« Honteux, scandaleux », les ambulanciers, qui étaient en pleine intervention avec suspicion de coronavirus, n’en reviennent toujours pas…

Les faits se sont déroulés ce vendredi, vers 13 heures, du côté de Saint-Ghislain. « On est parti en mission 112 pour une chute dans un centre pour personnes handicapées. Sur place, une éducatrice nous a accueillis et signalés, suite à nos questions préventives, que le patient avait eu des difficultés respiratoires et de la température les jours d’avant.