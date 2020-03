Di Rupo: «Ne pas fermer les écoles, c’était la révolte assurée»

Elio Di Rupo (PS), le Premier des Wallons face à la crise du coronavirus, la plus grave, la plus lourde et difficile depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ministre-président se dit serein, mais quand même très inquiet de l’évolution de la propagation du virus. Il en appelle à la solidarité, le mot-clé en ces temps difficiles. À la solidarité des citoyens, à leur discipline aussi, «sinon de nouvelles mesures plus sévères devront être prises». À la solidarité des acteurs économiques et également des propriétaires de cafés, de restaurants, etc. appelés à soulager le sort peu enviable des PME et exploitants auxquels ils louent leurs locaux.

Les citoyens doivent se discipliner pour faire reculer le virus. Et vous, vous y arrivez ? Cela ne doit pas être évident pour un politique de ne plus serrer les mains ?