Des messages de solidarité sur les façades de Mons-Borinage

«Tout ira bien!» Des mots qu’on peut désormais voir sur certaines façades de la région, ou à travers des fenêtres. Une Jurbisienne a même eu l’idée de lancer un challenge pour décorer sa façade de messages positifs.

« Bonjour Jurbise. Les façades des maisons se dessinent… Et si Jurbise suivait ? Challenge du jour pour les enfants et les plus grands : décorer sa façade de messages positifs, prendre une photo et la déposer sur ce groupe. » Aurélie, de Masnuy-Saint-Pierre, est à l’origine du défi lancé aux Jurbisiens.