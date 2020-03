Magasins Delhaize: priorité aux policiers et infirmiers

Depuis ce jeudi, le personnel soignant de même que les policiers ne doivent plus faire la file devant les magasins Delhaize et AD Delhaize. Le but: leur permettre de gagner du temps.

Les policiers et le personnel soignant sont mis à rude épreuve en cette période difficile. C’est pourquoi les magasins Delhaize, AD et Proxi ont décidé de leur « faciliter » la tâche au moment où ils effectuent leurs achats.