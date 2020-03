Mons-Bo: des chiffres officieux parlent de 10 à 15 décès

Ce vendredi, 90 nouveaux patients ont été dépistés positifs au covid-19 en Wallonie, ce qui porte le nombre de cas à 544 personnes. Au total en Belgique, ce virus a déjà causé 37 décès, selon les chiffres officiels. L’arrondissement de Mons est le plus touché par le coronavirus, d’après les données du SPF Santé Publique. Mais aucune photographie plus précise n’est communiquée aux autorités locales et provinciales. Différentes sources évoquent déjà une quinzaine de décès sur notre arrondissement.

Différentes sources évoquent entre 10 et 15 personnes mortes après avoir contracté le coronavirus en région montoise, et autant d’autres personnes dont on soupçonne que leur décès serait lié à la pandémie sans que cela soit officiellement confirmé. Des chiffres que le bourgmestre de Mons Nicolas Martin (PS) juge tout à fait « plausibles ».