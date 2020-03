Natagora: un cahier d’activités à faire avec les enfants

Pour les parents coincés à la maison avec leurs enfants, Natagora a compilé toutes les fiches d’activités du P’tit Natagora, parues dans son magazine. Des activités à faire à l’extérieur ou à l’intérieur. Et pour chaque activité, un petit dossier pédagogique.

Sortir, sortir, et encore sortir ! Dehors, les enfants se défoulent, ils trouvent mille activités, ils s’épanouissent, ils jouent ensemble. Les adultes, aussi. Les études se multiplient et vont toutes dans le même sens : sortir fait du bien au moral et à la santé.