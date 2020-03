La Youtubeuse Lufy en confinement: «On fait du jardinage!»

Lufy et son fiancé Enzo jouent à des jeux pour ne pas passer tout leur temps sur des écrans. - COM

En cette période de crise, nous interrogeons les personnalités de notre région afin de voir comment elles vivent cette période de confinement. Du côté de Lufy, Youtubeuse, être en confinement ne change pas tant de la routine: «En temps normal, on reste déjà chez nous pour tourner et monter nos vidéos», dit-elle. Et pour passer le temps: «On fait du jardinage!»