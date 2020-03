Frameries:il livre les médicaments gratuitement aux gens confinés

Pierre-Pascal Hecq est le patron de deux entreprises: la chaîne de pharmacies Universal Pharma en Belgique (dont le siège est à Frameries), et la fabrique de mobilier et robots pharmaceutiques Tecny Farma en Espagne. Deux pays où le confinement est sévère et où le boulot de pharmacien connaît une damnée accélération ces derniers temps! Il nous explique comment il gère tout ça. Un beau geste: ses officines hors des centres-villes livrent désormais gratuitement les personnes qui sont coincées à domicile.

Vous offrez de livrer gratuitement à domicile les médicaments urgents aux personnes confinées en zone rurale. Un service en plus alors que le boulot ne manque pas !