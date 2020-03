Le personnel soignant de Mons-Borinage lance un appel à l’aide

Le personnel soignant est en première ligne face au coronavirus qui touche de plus en plus de patients. Pour faire face à la pénurie de masques, Greg Evrard, infirmier au CHU Ambroise Paré, lance un appel aux habitants de la région pour obtenir des masques en tissu faits maison. De son côté, Christine a partagé une photo de sa fille, Rita, médecin urgentiste à Mons, en tenue de protection. Elle invite quant à elle les citoyens à rester le plus possible chez eux.

Infirmier au CHU Ambroise Paré, Greg Evrard a partagé son témoignage publiquement sur Facebook :