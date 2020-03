Mons-Bo: les écoles s’organisent pour les devoirs à domicile

Les écoles ont reçu de nouvelles directives de la ministre. Concrètement, les enfants pourront recevoir des devoirs à faire pendant cette longue période de confinement. Par contre, cela ne pourra pas concerner de nouveaux apprentissages. Il s’agit de faire réviser les écoliers pour tenter de maintenir les acquis. Chaque école s’organise à sa manière. Petit coup de sonde non exhaustif.

Il ne s’agit en aucun cas de dispenser de la nouvelle matière. Ces travaux ne pourront pas non plus faire l’objet d’une quelconque cotation. L’objectif est de maintenir un certain contact avec les enfants, d’entretenir leurs acquis. La manière de s’organiser est différente selon les écoles.