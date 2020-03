Mons rouvre un accueil de jour pour les sans-abri

Depuis ce début de semaine, trois dortoirs ont été aménagés dans les locaux du stade Tondreau à Mons. Il devenait en quelque sorte le nouvel abri de nuit. L’abri de jour, l’Escale, avait fermé ses portes. Face aux nouvelles mesures et au strict confinement, un accueil de jour est désormais possible dans la cour de l’Escale.

Avec le confinement le plus strict qui a été décidé, il n’est plus possible de rester sur la voie publique, il n’est plus possible de se trouver dans un groupe de plus de deux personnes. Difficile quand vous n’avez pas de domicile fixe.