Hélène, médecin montoise expatriée à New York, sort son 1er roman

Hélène Drummond, 39 ans, a déjà un parcours de vie bien rempli! Montoise d’origine, elle part vivre un an à Singapour avec son mari, après avoir été diplômée en médecine. Par la suite, c’est New-York qui les appelle. Le couple y élève aujourd’hui ses 2 enfants, pour le moment en confinement à cause du coronavirus. Après une carrière dans l’industrie pharmaceutique, Hélène se consacre à sa passion: l’écriture. Elle sort son premier livre, en français: «La place est prise».

Hélène Drummond, de son nom de femme mariée, a grandi à Mons, non loin du beffroi. « Je retourne à Mons au moins une fois par an et à chaque fois, ça me fait plaisir de voir le beffroi et d’entendre le carillon. Et puis, surtout, les gens sont gentils, polis et courtois, même en voiture ». Une atmosphère loin de l’agitation new-yorkaise où Hélène a fait son nid.