En lien avec les dernières mesures gouvernementales, le Conseil d’Administration a décidé la fermeture temporaire du site d’Emmaüs-Ghlin.

La priorité est la santé de tous, des compagnons, des bénévoles et des familles.

Emmaüs ne sera dès lors plus ouvert pour la vente et les dépôts de dons et ce pour une durée indéfinie actuellement.

La réouverture sera annoncée via le site internet et les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents.