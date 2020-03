Les indépendants dans la tourmente du coronavirus

Dans cette pharmacie, la vente ne se fait plus qu’au travers d’une porte et d’un guichet de fortune en plexiglas. - C.T.

Après les grandes enseignes (les chaînes comme Décathlon, JBC, etc.), ce sont maintenant les commerces indépendants qui sont de plus en plus nombreux à fermer, avant même d’y être obligés. Non sans se demander ce que l’avenir leur réserve car ils perdent leurs revenus. D’autres qui restent forcément ouverts, comme les pharmacies, se protègent comme ils peuvent…