Mons: les funérailles de Toni Castronovo auront lieu vendredi

Toni Castronovo, 51 ans, ne pourra pas assister au procès Hakimi-Pauwels. Le patron de la pizzeria della Nonna, à Cuesmes, est décédé brutalement ce lundi en début de soirée. En avril 2017, lui et sa femme ont subi un home-jacking. Ses funérailles se dérouleront vendredi dans la plus stricte intimité familiale.

Toni Castronovo aurait fêté ses 52 ans le 21 octobre prochain. Mais il n’assistera jamais à cette fête, ni au procès Hakimi-Pauwels. Rappelons qu’en avril 2017, lui et sa femme ont été attachés et frappés pendant qu’on leur volait argent, bijoux et voiture. « Je m’en souviens tous les jours. La crainte est toujours là.