Mons: les aide-ménagères d’Ekoservices à l’arrêt dès demain

Comme d’autres entreprises, la société montoise Ekoservices qui emploie près de 1.500 personnes à travers la Wallonie et à Bruxelles fermera ses portes dès ce mercredi matin. Les aide-ménagères ne se rendront plus à domicile durant un certain temps et la centrale de repassage de la rue du Travail à Mons sera également fermée.

« Nous sommes le premier opérateur en entreprise d’insertion à fermer ses portes », annonçait ce mardi après-midi Ophélie Lababsa, directrice opérationnelle de la société Ekoservices. « Nous ne pouvons plus attendre une décision du gouvernement, le risque est trop grand pour notre personnel. »