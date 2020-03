Quiévrain: la police en force à la frontière ce mardi

Ce mardi matin, les agents de police étaient présents en nombre à la frontière française, entre Quiévrain et Quiévrechain. Et pour cause, les mesures de restriction se sont durcies en France. Depuis midi, tous les déplacements inutiles sont désormais interdits. Du coup, les Français, en matinée, ont passé la frontière en nombre pour faire leur réserve de tabac! La police des Hauts-Pays a dû intervenir!

« C’est depuis ce mardi à partir de 12h que les déplacements non indispensables sont désormais interdits en France », explique Patrice Degobert, chef de corps de la police des Hauts-Pays. Concrètement, en matinée, les Français se sont rués à Quiévrain pour faire leur réserve de tabac ! Les cigarettes sont en effet moins chères en Belgique.