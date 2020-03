Mons: le maïeur réquisitionne 2.000 masques pour les hôpitaux!

Le bourgmestre Nicolas Martin annonce que dès ce mardi une distribution de 2.000 masques de protection sera assurée en faveur du personnel prioritaire travaillant dans les deux hôpitaux montois. Cette mesure a été rendue possible grâce à la réquisition effectuée ce lundi soir, par la Police de Mons-Quévy, d’un camion transportant une cargaison de masques venant du Royaume-Uni. La loi relative à la sécurité civile confère au bourgmestre, à défaut de moyens suffisants, de procéder à la réquisition de matériel qu’il juge nécessaire.

Considérant la pénurie de masques de protection et le risque d’infection liée au coronavirus auquel le personnel médical et soignant est particulièrement exposé, le bourgmestre a demandé à la police de réquisitionner la cargaison de 2.000 masques pour les faire distribuer en priorité à ceux et celles qui se battent courageusement, chaque jour, contre la propagation du virus.