Nouvelles mesures dans le Hainaut pour favoriser le confinement

Devant l’évolution de la pandémie du Covid-19, le collège provincial du Hainaut, à nouveau réuni ce 16 mars, a reconsidéré les mesures prises jusqu’à présent pour assurer la continuité du service offert au citoyen tout en veillant à la santé de son personnel, celle de ses ASBL de gestion et celle de ses étudiants.

Des dispositions plus fortes ont été prises en ce qui concerne les stages des étudiants, l’organisation d’une continuité pédagogique et la mise en œuvre de permanences dans les services pour diminuer les présences en institution et favoriser ainsi le confinement.