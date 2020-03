Coronavirus à Mons-Bo: «La solidarité fait partie de notre ADN»

Face à la crise du coronavirus et les mesures qu’elle implique, un élan de générosité et de solidarité a vu le jour dans toute la région de Mons, du Borinage et ses alentours. Communes et citoyens ont mis en place diverses possibilités afin d’aider les personnes fragilisées et isolées. Le point sur ces démarches dans la région.

À Mons-Borinage : le groupe « Solidarité coronavirus Mons et Borinage » pour aider toutes les personnes dans le besoin