Mons: le conseil communal de mardi finalement annulé!

Ce mardi soir, le conseil communal de Mons devait se réunir sans que le public ne soit admis. Les mandataires devaient être assis en laissant un bon mètre de distance entre eux. Finalement, ce lundi soir, le conseil a été finalement annulé.

La date du conseil communal de Mons prévu en mars avait été fixée depuis plusieurs semaines déjà. Et malgré les circonstances, la réunion des mandataires avait dans un premier temps été maintenue. Pourquoi malgré tout rassembler 45 personnes (plus la directrice générale) alors que ce type de réunion est vivement déconseillé et même interdit en certains endroits ?