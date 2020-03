Covid-19 à Mons: de grandes enseignes décident de rester fermées

Les mesures strictes prises pour limiter la propagation du coronavirus ont trouvé écho, notamment auprès des grandes enseignes. Ainsi, la chaîne de magasins de sport Decathlon et l’enseigne de vêtements JBC ont toutes deux décidé d’aller plus loin et de fermer leurs portes, tant en semaine que le week-end. Un sérieux manque à gagner, mais par mesure de précaution tant pour le personnel que les clients.

À Cuesmes, le magasin Decathlon a décidé de fermer : « Au vu de la situation actuelle, notre magasin fermera ses portes ce lundi 16/03 à partir de midi et ce pour une durée encore indéterminée. Si une commande vous attend en magasin, vous pouvez la récupérer ce lundi jusqu’à 17h via l'entrée réservée aux livraisons », indique le magasin montois sur Facebook.