Les clubs de foot des séries provinciales en danger!

Sans remettre aucunement la décision de l’ACFF et du gouvernement fédéral en question, les clubs de foot de Mons-Borinage s’aperçoivent que les conséquences de l’arrêt des compétitions s’annoncent désastreuses sur le plan financier…

Bien entendu, devant un tel chaos, le foot passe largement au second plan. Les petits clubs de la région de Mons-Borinage comprennent et acceptent la décision, conscients que la priorité se situe ailleurs, mais ils ne cachent pas leur pessimisme et leurs craintes sur le gouffre financier que l’arrêt de toutes les compétitions va engendrer.