Cuesmes: Raphaël est mort le jour de l’enterrement de son père

Raphaël, 45 ans, est décédé, ce samedi, quelques heures avant l’enterrement de son père. Il n’a pas pu lui rendre un dernier hommage aux côtés de ses proches. Felice, son père, n’a pas survécu à une crise cardiaque alors qu’il se rendait à la banque. À quelques jours d’intervalle, père et fils sont décédés. Il n’en fallait pas plus pour susciter craintes et rumeurs dans le voisinage, dans le climat de psychose sanitaire que nous connaissons actuellement. Mme Mastroianni, mère et veuve des défunts, réagit.

Le sort s’acharne sur cette pauvre famille. Felice, le père, a succombé à une crise cardiaque ce mercredi. Il allait à une banque, à Cuesmes, pour récupérer de l’argent. L’impensable s’est malheureusement produit, le septuagénaire a perdu la vie alors qu’il était encore sur la voie publique.