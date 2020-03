Hensies: au tribunal pour des chiots chihuahuas pas très réglo

Un couple de citoyens de Hensies était cité devant le tribunal de Mons pour des préventions de vente de copies de produits de marques et aussi et surtout, pour vente de chiots chihuahuas, en infraction avec la loi de 1986 sur la maltraitance animale. Le parquet réclame 10 et 12 mois d’emprisonnement, et, pour la vente des chiots depuis à tout le moins 2012, la confiscation de quelque 250.000 euros!

Côté défense, Mes Pierre-Yves Ballez et Aude Lievens espèrent l’acquittement pour ce qui est de loi sur la protection animale, et la suspension ou une peine de travail pour la vente de copies de marques. La vente de chiots s’étant organisée jusqu’en 2018, le tribunal n’appliquera pas encore la loi sur le bien-être animal de 2019.