Cindy et Pascal se sont mariés en petit comité

Ce samedi, Pascal et Cindy se sont dit «oui» à l’hôtel de Ville de Mons. Malgré les mesures prises par le gouvernement, la cérémonie a pu avoir lieu. Heureusement, le couple n’avait prévu qu’un mariage en petit comité. Seules les familles proches de Pascal et Cindy étaient présentes.

Après la cérémonie, la famille devait se retrouver chez le couple. « On devait d’abord aller manger au restaurant tous ensemble à Mons », explique Pascal, le marié. « Ensuite on devait passer la nuit de noces à l’hôtel mais on a préféré annuler car tout est en confinement », ajoute Cindy.