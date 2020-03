Mort du cycliste Pierre Darquenne à Obourg: le procès reporté

Huit mois avant sa mort, Pierre Darquenne avait alerté les autorités sur la dangerosité de la route Industrielle. - COM

Le procès du conducteur, qui a provoqué l’accident et la mort du cycliste Pierre Darquenne sur la route Industrielle à Obourg en juillet 2018, aurait dû avoir lieu ce vendredi. Mais il a été reporté, pour des raisons juridiques liées au dossier, pas à cause du coronavirus. Outre ce procès, les proches de la victime et les associations de cyclistes attendent également que des aménagements soient installés sur cette voirie régionale particulièrement dangereuse. Aucun chantier n’a cependant encore vu le jour. Les travaux devraient toutefois démarrer prochainement, nous assure-t-on au SPW.