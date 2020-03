Coronavirus: les restaurateurs tentent de s’organiser autrement

La décision gouvernementale est tombée ce jeudi soir. Concernant l’HoReCa, tous les restaurants et cafés seront fermés jusqu’au 3 avril prochain. Cette annonce a provoqué de vives réactions du côté des restaurateurs. Ils se trouvent désemparés face à la fermeture forcée de leur établissement, de manière si brutale.

Luc Broutard, propriétaire de six restaurants (La Table du Boucher…) de la région de Mons, est sous le choc. « Je ne comprends pas qu’on nous oblige à fermer du jour au lendemain, on n’a pas le temps de se retourner… Je mets entre 40 et 45 personnes au chômage technique, c’est dramatique », regrette le restaurateur.