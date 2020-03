Mons: les Grands Prés restent ouverts en partie le samedi

Les mesures prises contre l’épidémie de coronavirus touchent de plein fouet les centres commerciaux, et notamment les Grands Prés. Gestionnaire, la société Ceusters, annonce que le centre commercial restera ouvert, même le samedi. Seules quelques enseignes seront accessibles le week-end: les magasins d’alimentation Carrefour et «Oil & Vinegar», et éventuellement tout autre magasin ayant été reconnu comme pharmacie. Des demandes de dérogations sont en cours.

Les décisions fédérales concernant les horaires d’ouverture des magasins sont fermes : seuls les magasins d’alimentation et pharmacies peuvent être ouverts en semaine et le week-end. Pour tout autre type d’enseigne, l’ouverture n’est autorisée qu’en semaine. Pire encore, les établissements horeca doivent fermer.