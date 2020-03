Inquiétude du secteur Horeca à Mons: «Pas le choix, on subit!»

Ce vendredi matin, le réveil a été difficile pour le secteur Horeca à Mons. L’annonce du centre national de crise de ce jeudi soir laisse les propriétaires des établissements un peu sonnés et anxieux. Bien qu’ils comprennent la décision des autorités, la situation de beaucoup de bars et de restaurants restent incertaine. Suite à ces longues semaines de fermeture, certains d’entre eux pourraient bien mettre la clé sous la porte…

« On n’a pas le choix, on subit. Mais comment je fais pour payer mon loyer, mes charges ?! », déplore Stéphane, gérant du café « Vintage » au marché aux herbes. Tous regrettent cette décision brutale et radicale. Dans les établissements, l’ambiance est lourde, tendue. Tous s’interrogent sur l’avenir et la survie de leur activité.