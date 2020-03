Mons: le cinéma Imagix ferme ses portes après sa séance de 20h

Suite aux mesures gouvernementales décidées ce jeudi soir, le cinéma Imagix va fermer ses portes jusqu’au 3 avril. Les dernières séances organisées dans le cinéma seront à 20h et 22h ce vendredi soir. «Le chiffre d’affaires sera porté à zéro dès ce soir, c’est du jamais vu...», explique Jan Staelens, le patron.

