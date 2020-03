Mons-Bo: tensions et énormes files dans les magasins ce vendredi

Ce vendredi matin, les parkings des supermarchés étaient pour la plupart saturés. À Tertre, le Colruyt n’a pas fait exception. Des dizaines de caddies faisaient la file pour les caisses, jusqu’au fond du magasin… Si certains font plus de provisions que d’habitude, d’autres s’en tiennent à leurs petites courses du vendredi. Globalement, les clients ne cèdent pas à la panique. Reste que cette arrivée massive de clients a provoqué quelques tensions dans certains magasins, notamment à Frameries ou encore à Quaregnon.

Plus un seul caddie de libre devant le supermarché de Tertre et parking saturé. Nous croisons Jacques, retraité, qui était là dès l’ouverture, à 8h30 : « Ça fait deux heures que je suis là, c’est archi comble ! La file pour les caisses allait jusque dans le rayon des eaux ! Et je n’ai pas trouvé de café ni de riz… »