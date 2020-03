Dour : des travaux prévus dans la rue Grande

Sammy Van Hoorde, échevin de la commune de Dour, donne des précisions sur le déroulement des travaux rue Grande.

La phase 1 des travaux dans la rue Grande auront lieu entre le 16 mars et le 30 juin au plus tard. Il s’agira de travaux de réaménagement et réfection totale du premier tronçon de la rue. Durant cette période, des perturbations sont à prévoir dans d’autres rues également.