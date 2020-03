Un détenu de la prison de Mons malade, deux agents confinés

Un détenu de la prison de Mons a été testé positif au coronavirus. Il est hospitalisé. On se pose évidemment beaucoup de questions sur l’éventuelle contamination de ses co-détenus et des agents pénitentiaires qui l’ont côtoyé. Deux membres du personnel sont confinés chez eux. Le personnel a tenu une assemblée générale ce jeudi soir et rencontrera la direction de la prison et le staff médical ce vendredi.

Coup de théâtre à la prison de Mons : le personnel, déjà inquiet, avait prévu une assemblée ce jeudi soir pour envisager les précautions à prendre contre le coronavirus quand il a appris, en fin de journée, qu’un détenu était bel et bien contaminé !