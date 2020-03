Suspension des cours pour la Helha: 10.000 étudiants impactés

Pendant une semaine à compter de ce vendredi 13 jusqu’au 20 mars inclus, les cours dispensés dans les différents établissements de la Haute École Louvain en Hainaut (Helha) sont suspendus. Les départs vers l’étranger dans le cadre de stages, Erasmus, formations, conférences sont aussi annulés jusqu’au 20 avril.

Les Universités du pays avaient d’ores et déjà annoncé l’annulation des cours en auditoire. Les Hautes-Ecoles n’ont pas traîné à suivre, en particulier une des plus grandes de la région : la Haute École Louvain en Hainaut, comptant pas loin de 10.000 étudiants sur des sites comme Mons, La Louvière, Braine-le-Comte, Tournai, Mouscron, Charleroi, Gilly, Louvain-la-Neuve, etc.