Mons: elle retrouve son chien à 30 km de chez elle, 2 mois après

C’est une histoire qui prouve qu’il ne faut jamais baisser les bras, ni perdre espoir. Véronique Ziemba a retrouvé son chien Omer deux mois après l’avoir perdu. Pendant huit semaines, elle n’a cessé de coller des affiches, de publier des messages sur les réseaux sociaux et de poster des avis de recherche dans les boîtes aux lettres. Et cette mobilisation a porté ses fruits. Omer a été retrouvé, affaibli mais en bonne santé, à Mons, à plus de 30 km de chez lui.

Véronique Ziemba n’a pas pu retenir ses larmes quand elle a retrouvé son petit Omer, deux mois après l’avoir perdu. « J’ai adopté ce chien début 2020 », raconte cette dame qui habite le nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière franco-belge.