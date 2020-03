Quaregnon: coup de foudre un dimanche de juillet

Willy Dufourny et Edith Simon se sont rencontrés un dimanche de juillet.

C’était lors de la kermesse de Jemappes. Ils se sont plus immédiatement et ont décidé à l’époque de se revoir. La suite, on la connaît ou presque. Nos deux jubilaires se sont mariés le 31 janvier 1970. De leur amour est né leur fils Eddy qui a vu le jour le 25 mars de la même année. Quelques mois plus tard, Willy devait effectuer son service militaire à partir de 1er juin 1970.