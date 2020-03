Mons-Bo: les supermarchés pris d’assaut à cause du coronavirus

Face à l’épidémie de coronavirus, de plus en plus d’habitants de Mons-Borinage craignent de ne plus pouvoir sortir de chez eux. Certains se ruent donc dans les supermarchés afin de faire des provisions. Et dans plusieurs magasins, des rayons sont quasiment vides.

« L’impression d’être en état de guerre. » Voilà comment Kahtleen Vanlangendonck, l’exploitante indépendante du magasin AD Delhaize Mons à la rue de Nimy, résume la situation. Des habitants de Mons-Borinage se préparent en effet à l’accélération de l’épidémie de coronavirus.