Mons: 50 ans de mariage pour Lily et Paul

Paul Couez et Lily Thele se sont mariés à Cuesmes le 10 janvier 1970.

Un demi-siècle plus tard, c’est dans la salle des mariages à l’hôtel de ville de Mons qu’ils ont été accueillis. Paul est né à Cuesmes le 11 décembre 1940 dans une famille qui comptait deux filles et un garçon. Son papa était artiste peintre et sa maman tenait un commerce de peinture et droguerie.