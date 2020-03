Saint-Ghislain: Aurélie, élue Belgian Junior Coffee Ambassador

La 11e édition du concours du Belgian Junior Coffee Ambassador organisée par Cafés Rombouts, a eu lieu ce mercredi 12 mars à l'Ecole hôtelière provinciale de Saint-Ghislain. 17 étudiants d'écoles hôtelières venus de tout le pays - et des Pays-Bas - ont concouru pour le titre de meilleur barista junior. Aurélie Scohy de l’École hôtelière de Saint-Ghislain est reconnue pour toute une année comme Belgian Junior Coffee Ambassador.

Ces jeunes fanatiques du café, sélectionnés par les écoles hôtelières participantes, ont dû réaliser différentes dégustations : préparation d'espresso, de cappuccino et de slow coffee, selon les règles de l'art. Et également effectuer un exercice de Cup Tasting. Cafés Rombouts, la plus grande entreprise de torréfaction de café de Belgique et organisatrice du BJCA, a mis à la disposition des écoles participantes tout l’équipement nécessaire pour ce concours. Les filtres, les moulins à café et même les machines à espresso.

Avec ce concours, Cafés Rombouts veut mettre en avant la qualité de la formation de barista. Xavier Rombouts, CEO : « Savoir préparer un café est devenu un must, que ce soit dans l’horeca ou chez soi. En organisant ce concours, nous souhaitons faire entrer notre connaissance du café dans les écoles et encourager les élèves à vouloir en savoir plus sur le métier de barista. »

Un jury professionnel, composé de champions nationaux et internationaux de la spécialité, a désigné Aurélie Scohy, 18 ans comme vainqueur du BJCA 2020. Elle remporte un voyage au Brésil, le pays du café par excellence.

17 participants

Des étudiants venus de 16 écoles hôtelières de Belgique et d'une école néerlandaise ont participé à cette 11e édition. Le BJCA est la plus importante compétition inter-écoles hôtelières de notre pays. Les étudiants participants sont en 6e année ou suivent une 7e année de spécialisation. La championne Aurélie Scohy est étudiante (en dernière année) à l’École hôtelière de Saint-Ghislain. Emma Wittrock de l’École hôtelière de Spa a obtenu la 2e place, Nathan Pluvinage de l’École hôtelière d’Ath la 3e place.

Les gagnants des différentes épreuves sont :

• Meilleur espresso : Jouri Larmit (Summa College Eindhoven, Pays-Bas)

• Meilleur cappuccino : Jasmin Janssens (Spijker Hoogstraten)

• Cup Tasting : Alessandro Fragapane (Notre-Dame à Fleurus)

Les autres participants étaient : Nio Liekens (SIMA Aarschot), Joke Fleurus (CERIA-COOVI Anderlecht), Laurens Meynen (PIVA Antwerpen), Belle Warnez (Spermalie Brugge), Gwendolyn Verstraeten (Ter Groene Poorte Brugge), Jeroen van der Raaij (Hotelschool Herk-De-Stad), Michiel Schroeven (Ter Duinen Koksijde), Amber Vantendeloo (VTI Leuven), Léa Herman (Hors-Château à Liège), Max Abrams(EHPN Namur), Jeremy De Clercq (Hotelschool Turnhout).