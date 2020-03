Basket national, régional et provincial: remise jusqu’au 31 mars

Cela vient de tomber: toutes les rencontres nationales, régionales et provinciales , toutes provinces et toutes catégories confondues, sont remises jusqu’au 31 mars!

On sait que de nombreuses décisions tombent en ce moment concernant les rencontres brassant un nombreux public à cause de l'épidémie de coronavirus. Nous venons d'apprendre que toutes les rencontres nationales, régionales et provinciales, toutes provinces et toutes catégories (seniors et jeunes donc) confondues, sont remises jusqu'au 31 mars!