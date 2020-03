Le bottin mondain de Quaregnon -Wasmuël et ses anecdotes

Saviez-vous que le très sérieux Jean-Marie Cauchies, historien respecté, est un admirateur et collectionneur passionné des Schtroumpfs? Que Bernard Hinault a été hébergé dans sa jeunesse aux Quatre Pavés de Quaregnon? Qu’un panneau publicitaire a mentionné Quaregnon sur le terrain de l’AC Milan? Mille et une anecdotes plus surprenantes les unes que les autres émaillent le dernier livre de Pierre Rousseau.

Le livre ne s’intitule pas « Quaregnon – Wasmuël, mon amour », mais il le mériterait… L’auteur, Pierre Rousseau, viscéralement attaché à son terroir, a préféré : « La découverte des lieux, monuments, édifices, des femmes et des hommes qui sont et font Quaregnon – Wasmuël » (éd. Le Livre en Papier).