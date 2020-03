Le gouverneur rencontrera les bourgmestres hennuyers, ce jeudi

On l’a appris ce mardi soir, à la suite d’une réunion qui s’est tenue avec le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V): ce sont les gouverneurs du pays qui sont chargés déterminer les mesures à mettre en place au sein de leur province, et ce, dans le but d’éviter la propagation du coronavirus.

Ces dernières heures, le gouverneur Tommy Leclercq a multiplié les contacts avec les différents ministres et avec ses homologues, depuis son centre de crise à Mons. L’objectif étant de proposer une réponse cohérente sur l’ensemble du territoire wallon.