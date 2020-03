Anne Girouard, ce nom vous dit quelque chose? Sans doute pas. Si on regardez sa photo, très vite vous l’associez à la reine Guenièvre dans la superbe série française Kaamelott. Mais ce n’est pas que cela. Anne a, à 44 ans, déjà joué dans 30 films et séries et foulé les planches des théâtres pour plus de trente œuvres. Nous l’avons rencontrée dans le cadre du Festival international du film de Mons. Le film Kaamelott sortira en juillet.

- Vous êtes associée à Kaamelott, c’est pas gênant ? Pas trop souvent ! Mais c’est cela qui m’a fait connaître du grand public et on ne peut pas renier.