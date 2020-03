Mons-Bo:victime d’inondations, Françoise, d’Harmignies, témoigne

Les rivières de la Trouille et de l’Hogneau/Aunelle sont sorties, ce mardi, de leur lit. Ce sont les fortes pluies qui ont fait déborder les cours d’eau, et qui n’ont au passage pas épargné quelques riverains d’Harmignies, de Quévy et de Jurbise. Françoise, d’Harmignies, ne voit même plus l’herbe dans son jardin: «Si je sors, je vais avoir de l’eau dans mes bottes!»

Françoise Hubin, 50 ans, a très peu dormi dans la nuit de mardi à mercredi. La raison ? La Trouille était sortie, ce mardi, de son lit. Malgré les 300 mètres qui les séparent, sa propriété, chaussée de Beaumont à Harmignies, a été touchée. L’eau était aussi bien présente dans les rues, notamment rue Berlanger.