Nova Mons: «On va ramener énormément de voitures en ville!»

Ce mardi soir, l’ASBL Sauvegarde et Avenir de Mons organisait une réunion concernant le projet Nova Mons présenté la semaine dernière aux riverains. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et ont pu exprimer leur avis. Pour certains riverains, la création de 6.000 m² de bureaux va ramener beaucoup de voitures en ville.

Le projet Nova Mons a donc été dévoilé il y a une semaine, il s’agit d’un immense projet immobilier qui pourrait remplacer l’ancien bâtiment de Belgacom sur la place de Bootle et alentours. Une enquête publique a d’ores et déjà débuté et prendra fin début avril.