Richard Anconina à Mons: «le festival, c’est comme un salon»

Grande agitation ce mardi en fin de journée dans la salle des pas perdus de l’hôtel Van Der Valk qui accueille le festival international du film de Mons. En effet, l’arrivée de Richard Anconina n’est pas passée inaperçue. Le héros de « La vérité si je mens », « Tchao Pantin », « Camping 2 », « Stars 80 » est un véritable boute-en-train. Mais attention, coronavirus oblige, on ne se donne pas de poignée de mains, encore moins d’embrassade mais on se « checke » avec les coudes comme il aime à le dire.

L’acteur français a plus de cinquante films au compteur et il est le président du jury montois. Il passe donc quelques jours dans la cité du Doudou et tout semble bien démarrer… Notoriété oblige, il a volontiers répondu aux questions des journalistes présents.