Hainaut: la Fête du Foot aura lieu à Honnelles le 12 juin

À vos agendas! La onzième Fête du Foot aura lieu le 12 juin au cœur des Hauts-Pays, dans le sympathique et non moins festif club d’Honnelles où les meilleurs joueurs de P2B et de P3B clôtureront la saison en beauté, dans la bonne humeur.

Un an après avoir mis sur pied une édition commune La Province-Nord Eclair dans les installations de Péruwelz, la Fête du Foot reviendra dans la région le vendredi 12 juin prochain. Le gratin du foot provincial se réunira à Honnelles, toujours pour le plaisir, toujours pour la bonne cause. « Nous sommes extrêmement reconnaissants et fiers », lance Dimitri Denis, qui gère le club.