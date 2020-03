Lens: Christel fabrique elle-même son gel antibactérien

Face à l’épidémie de coronavirus, les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock dans de nombreuses officines. La solution qu’ont trouvée certains consommateurs est de fabriquer eux-mêmes leur solution. C’est le cas de Christel Henin, de Lens. Cette mère de famille, adepte du DIY («do-it-yourself»), confectionne tous ses produits ménagers et de soin, du shampooing à la lessive. Elle s’apprête à lancer son activité.

Bruxelloise d’origine, Christel, 44 ans, vit dans la campagne lensoise depuis sept ans environ. Voici quelques mois, cette maman de deux enfants s’est mis en tête de réaliser elle-même ses produits de soin. « J’ai la peau très sensible et les produits vendus dans le commerce ne me convenaient pas. J’avais envie de revenir à quelque chose de plus sain et naturel, » confie-t-elle.