Deuxième rendez-vous du concours de fléchettes au café l’Écluse.

Samedi dernier, une dizaine d’équipes de deux ont concouru.

À l’invitation de Pascal, d’autres cafetiers du Tango et Red Iguana sont venus s’ajouter à la compétition. En parallèle, pour attendre son tour, kicker et jeu de clous étaient également prévus. Et le tout dans une excellente ambiance !